标题新闻：意大利央行总裁称解决银行坏账问题到了转折点，因经济改善减少银行资产负债表压力

欧洲金融：欧洲央行预期第一季欧元区银行放款将成长

尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。