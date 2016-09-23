《独家新闻》欧洲监管者预计意大利西雅那银行需寻求国家支持--消息

英国债市：英国长债收益率触及12月中以来最高，受美债遭抛售影响
20年期英债 和30年期英债 最高分别升至1.928%和2.039%，为12月21日以来最高。截至1615 GMT，两者全日均上涨6个基点。
该行的脆弱状况对意大利其他银行、甚至对整个意大利构成信心上的威胁。
伦齐和意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)近期表示，西雅那银行将成功筹资。接近银行财团的消息人士，将有关西雅那银行恐将无法足额筹资的说法斥之为“无稽”。这个由多家银行组成的财团已经做出初步承诺，负责承销西雅那银行50亿美元融资。
重启国家救助问题充满政治色彩，而且可能再次点燃意大利和德国之间的争论。此前就曾讨论过国家救助，但该构想并未获采纳，因为根据欧洲银行业危机援助规定，这需要债权人承担损失。
根据另一位高级官员，意大利试图在不让债权人承担损失的情况下救助该行，德国一直反对这种做法。
德国政府一些官员表示，意大利储户的富裕程度，足以担负西雅那银行的问题。但意大利希望机构投资者和普通意大利民众都不必承受损失。
意大利政府担心，让债权人受挫将非常不得人心，而且可能引发意大利银行体系更广泛的信心危机。(完)
(编译 王颖/侯雪苹/杜明霞；审校 张明钧)
20年期英债 和30年期英债 最高分别升至1.928%和2.039%，为12月21日以来最高。截至1615 GMT，两者全日均上涨6个基点。
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