《独家新闻》欧洲监管者预计意大利西雅那银行需寻求国家支持--消息

该行的脆弱状况对意大利其他银行、甚至对整个意大利构成信心上的威胁。

伦齐和意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)近期表示，西雅那银行将成功筹资。接近银行财团的消息人士，将有关西雅那银行恐将无法足额筹资的说法斥之为“无稽”。这个由多家银行组成的财团已经做出初步承诺，负责承销西雅那银行50亿美元融资。

重启国家救助问题充满政治色彩，而且可能再次点燃意大利和德国之间的争论。此前就曾讨论过国家救助，但该构想并未获采纳，因为根据欧洲银行业危机援助规定，这需要债权人承担损失。

根据另一位高级官员，意大利试图在不让债权人承担损失的情况下救助该行，德国一直反对这种做法。

德国政府一些官员表示，意大利储户的富裕程度，足以担负西雅那银行的问题。但意大利希望机构投资者和普通意大利民众都不必承受损失。

意大利政府担心，让债权人受挫将非常不得人心，而且可能引发意大利银行体系更广泛的信心危机。(完)