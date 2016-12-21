焦点：裕信银行清理资产 基金对意大利银行业不良贷款兴趣大增

焦点：短线空头在人民币保卫战中倒下 长线大空头毫厘未损
路透新加坡/伦敦1月13日 - 上个礼拜中国或许干掉了一些人民币短线投机者，但做空人民币的长期投资者仍然活着，而他们手中的火力要强劲得多。
路透伦敦12月20日 - 投资基金今年在欧洲筹资70亿欧元投资有毒债务，并将目光投向意大利银行业，因有迹象显示，该国终于开展对受困银行业者的全面整顿。
背负总计约3,560亿欧元(3,700亿美元)的不良债务，意大利银行业者却常常不愿以基金接受的价格抛售这些债务，因为可能导致过高减记，削弱财报中所体现的资本情况。
不过上周该国最大银行--裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)宣布一项重大重组计划，其中包括剥离170亿欧元不良贷款，如此重大的变化让股市和债市信心为之一振，那些专擅购买此类债务的基金也不禁胃口大开。
“意大利银行业的整顿目前明显加快，因此我们决定成立第二只基金，”Algebris Italy执行长Massimo Massimilla称，该公司上周推出了一支侧重意大利市场的基金。
除裕信银行重组计划外，预计意大利还会救援国内第三大银行--西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)，以及其它受困银行。这应该会为这些银行进一步从资产负债表中剥离不良贷款铺平道路。
普华永道会计师事务所称，2017年可能有账面价值总计达500亿欧元的贷款上市待售。基金为购买这些贷款支付的金额可能远远低于账面价值，银行业需要谨慎处理好出售的进度，以免会进一步推低价格。
“通过投资不良贷款，我们将帮助意大利银行清理他们的资产负债表，清理资产负债表是完成增资和重新向实体经济放贷的必要条件，”Massimilla说。
行业跟踪公司Preqin的数据显示，四只新的专注欧洲的不良贷款基金在2016年募资70亿美元，高于2015年64亿美元和2014年39亿美元的募资额。
其中最大的一只为KKR的Special Situations Fund II。该基金在3月结束申购，募资略高于33亿美元。第二大的是Avenue Capital Group的Avenue Europe Special Situations Fund III，募资额为20亿美元。
除了今年募集的资金，过去几年募集的基金可能也有资金可供投资，而且所有基金可能都会动用杠杆，或令投资资金总计超过150亿美元。
规模达300亿美元的Bain Capital Credit常务总监Fabio Longo称，考虑到当前筹资规模仍相对较低，所以即便从较为保守的角度看，此次交易流也意味着意大利对投资者来说是个很有吸引力的机会。
退休基金及其他投资者将资金锁定最多八年，往往能获得15-20%的内部回报率。
**坏账银行**
西班牙也曾在金融危机所引发的房地产崩盘之后，介入清理整顿银行业。但是和西班牙不同的是，意大利银行业者的贷款所涵盖的经济层面较广，导致选择和管理贷款的任务更为复杂。
将剥离的债务范围从个人及小型企业贷款到抵押贷款、房地产再到航运业等不一而足。
西班牙政府为不良贷款设立的一家政府支持的“坏账银行”。但根据新的欧盟法规，意大利不能这样做。法规要求先由受困银行的投资者承担亏损，然后政府才能介入。
关注民间部门解决方案的意大利已经建立了一项救助基金Atlante，该基金从国内大型银行和保险商以及国有实体筹集资金，将在西雅那银行的280亿欧元坏账出售计划中发挥重要作用。
但裕信银行表示，将把其坏账分别放入两个特别目的工具，由美国太平洋投资管理公司(PIMCO)和对冲基金Fortress Investments管控。
对于任何考虑接手意大利有担保坏账的基金而言，最大的风险之一在于，一旦贷款无法偿付，可以需要一些时间来追回这些资产。
意大利4月通过了一项法规，加快了相关法律进程，但Algebris的Massimilla表示，这一过程仍错综复杂，需要很长时间。
“在意大利，止赎的平均时间为4.7年，相比之下西班牙只有0.7年，德国0.8年，法国1.7年。最近在加快资产追回进程方面有一些积极进展，但仍任重而道远，”他说。(完)
(编译 王丽鑫/汪红英/刘秀红/李爽 审校 郑茵/高琦/白云/艾茂林)
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