焦点：裕信银行清理资产 基金对意大利银行业不良贷款兴趣大增

路透伦敦12月20日 - 投资基金今年在欧洲筹资70亿欧元投资有毒债务，并将目光投向意大利银行业，因有迹象显示，该国终于开展对受困银行业者的全面整顿。

背负总计约3,560亿欧元(3,700亿美元)的不良债务，意大利银行业者却常常不愿以基金接受的价格抛售这些债务，因为可能导致过高减记，削弱财报中所体现的资本情况。

不过上周该国最大银行--裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)宣布一项重大重组计划，其中包括剥离170亿欧元不良贷款，如此重大的变化让股市和债市信心为之一振，那些专擅购买此类债务的基金也不禁胃口大开。

“意大利银行业的整顿目前明显加快，因此我们决定成立第二只基金，”Algebris Italy执行长Massimo Massimilla称，该公司上周推出了一支侧重意大利市场的基金。

除裕信银行重组计划外，预计意大利还会救援国内第三大银行--西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)，以及其它受困银行。这应该会为这些银行进一步从资产负债表中剥离不良贷款铺平道路。

普华永道会计师事务所称，2017年可能有账面价值总计达500亿欧元的贷款上市待售。基金为购买这些贷款支付的金额可能远远低于账面价值，银行业需要谨慎处理好出售的进度，以免会进一步推低价格。

“通过投资不良贷款，我们将帮助意大利银行清理他们的资产负债表，清理资产负债表是完成增资和重新向实体经济放贷的必要条件，”Massimilla说。

行业跟踪公司Preqin的数据显示，四只新的专注欧洲的不良贷款基金在2016年募资70亿美元，高于2015年64亿美元和2014年39亿美元的募资额。

其中最大的一只为KKR的Special Situations Fund II。该基金在3月结束申购，募资略高于33亿美元。第二大的是Avenue Capital Group的Avenue Europe Special Situations Fund III，募资额为20亿美元。

除了今年募集的资金，过去几年募集的基金可能也有资金可供投资，而且所有基金可能都会动用杠杆，或令投资资金总计超过150亿美元。

规模达300亿美元的Bain Capital Credit常务总监Fabio Longo称，考虑到当前筹资规模仍相对较低，所以即便从较为保守的角度看，此次交易流也意味着意大利对投资者来说是个很有吸引力的机会。

退休基金及其他投资者将资金锁定最多八年，往往能获得15-20%的内部回报率。

**坏账银行**

西班牙也曾在金融危机所引发的房地产崩盘之后，介入清理整顿银行业。但是和西班牙不同的是，意大利银行业者的贷款所涵盖的经济层面较广，导致选择和管理贷款的任务更为复杂。

将剥离的债务范围从个人及小型企业贷款到抵押贷款、房地产再到航运业等不一而足。

西班牙政府为不良贷款设立的一家政府支持的“坏账银行”。但根据新的欧盟法规，意大利不能这样做。法规要求先由受困银行的投资者承担亏损，然后政府才能介入。

关注民间部门解决方案的意大利已经建立了一项救助基金Atlante，该基金从国内大型银行和保险商以及国有实体筹集资金，将在西雅那银行的280亿欧元坏账出售计划中发挥重要作用。

但裕信银行表示，将把其坏账分别放入两个特别目的工具，由美国太平洋投资管理公司(PIMCO)和对冲基金Fortress Investments管控。

对于任何考虑接手意大利有担保坏账的基金而言，最大的风险之一在于，一旦贷款无法偿付，可以需要一些时间来追回这些资产。

意大利4月通过了一项法规，加快了相关法律进程，但Algebris的Massimilla表示，这一过程仍错综复杂，需要很长时间。

“在意大利，止赎的平均时间为4.7年，相比之下西班牙只有0.7年，德国0.8年，法国1.7年。最近在加快资产追回进程方面有一些积极进展，但仍任重而道远，”他说。(完)