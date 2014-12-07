意大利遭标普调降评等至BBB- 总理伦齐的改革努力受打击

路透罗马12月5日 - 标准普尔周五调降意大利主权信贷评等，从BBB降为BBB-，只较垃圾级高出一个级距，指称经济成长疲弱和欠缺竞争力损及该国维持庞大公共债务的能力。

这次遭到降评对意大利总理伦齐(Matteo Renzi)而言是一大打击。伦齐于2月上任，誓言要以大刀阔斧的改革来帮助意大利脱离衰退，但经济仍持续萎缩。

标普表示，最新评等为BBB-，但展望为稳定。其预测意大利经济在2015年仅会成长0.2%，在2014-2017年平均成长0.5%。

标普在6月时确认意大利BBB评等，并预测三年的平均经济成长率为1.0%。

意大利经济2014年料连续第三年萎缩。

数位分析师表示，对标普的降评行动感到意外，并指称由于预期欧洲央行将放宽货币政策，意大利的借款成本如今处于纪录低位。意大利财政部则不予置评。

标普预测，意大利的债务到2017年底将高达2.256万亿(兆)欧元(2.77万亿美元)，较6月预估多出80亿欧元。目前意大利债务占国内生产总值(GDP)的比重为132%，规模之高在欧元区国家中仅次于希腊。

标普表示，“债务如此大幅增加，加上经济成长持续偏低及竞争力遭到侵蚀，使得其不符合'BBB'评等。”

标普并称，在通胀稳定下滑下，减少债务的可能性也降低。这让意大利更难支付固定利率债务的利息，且导致名义GDP下滑。

分析师表示，标普的降评行动让欧洲央行的压力更大，其使必须买进政府债券来向欧元区经济挹注资金。

美银美林的Raffaella Tenconi表示，“欠缺可以推动经济迅速成长的结构性改革。通胀如此的低，欧盟预算又吃紧，欧洲央行必须出手介入。”

穆迪给予意大利的评等为Baa2；惠誉则评为“BBB＋”。两家评等机构均给予稳定的展望。(完)

(编译 戴素萍 审校 王兴亚)

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