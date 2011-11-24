克鲁尼将被传唤为贝卢斯科尼性丑闻案作证

路透米兰11月23日电---法庭官员周三表示，好莱坞影星乔治·克鲁尼(George Clooney)将被传唤，作为意大利前总理贝卢斯科尼性丑闻案的辩方证人。

米兰一家法庭将传唤214名控辩证人，乔治·克鲁尼只是其中之一。作为辩方证人出庭的还有足球明星罗纳尔多(Cristiano Ronaldo)和克鲁尼的前女友伊莉莎贝塔·卡娜丽斯(Elisabetta Canalis)。

贝卢斯科尼被指控嫖宿17岁的摩洛哥籍舞女鲁比，且在这名舞女因偷盗在米兰被捕後，贝卢斯科尼涉嫌滥用权力将其释放。

他们对指控均予以否认。

之所以传唤克鲁尼为辩方证人，因鲁比声称她在贝卢斯科尼的一场派对上见过克鲁尼及其前女友卡娜丽斯。

审讯将延迟至12月2日举行，但不清楚克鲁尼何时会出庭。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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