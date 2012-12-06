贝卢斯科尼强烈暗示将参加意总理选举

路透罗马12月5日电（记者 Steve Scherer）---前意大利总理贝卢斯科尼周三强烈暗示将参加明年的总理选举，宣称他不会允许意大利陷入衰退，并表示“众人要求”他参选。

过去几个月贝卢斯科尼一直对是否参选举棋不定，但他对现任总理蒙蒂的经济政策进行了严厉指责。选举将在四个月左右以後举行。

“目前的情况比一年前差很多，那时我因为责任感和对祖国的热爱而离开政府。”贝卢斯科尼在与自由人民党领导人进行了长时间的会议後发布声明称。

“我不能允许我的祖国陷入衰退的恶性循环。不能再这样了。”贝卢斯科尼称。他指出：“（自己）所在的政党要求他尽快宣布重返政坛，领导自由人民党。”

2011年，贝卢斯科尼因牵涉性丑闻而辞职，当时意大利正处在希腊式债务危机悬崖的边缘。意大利总统纳波利塔诺要求前欧盟执委蒙蒂组建专家政府，包括自由人民党在内的左右翼联盟给予支持。

“今天的意大利处在深渊的边缘：经济疲软，失业人数增加了100万，购买力大幅下挫，税收压力上升至无法承受的水平。”贝卢斯科尼称。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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