贝卢斯科尼明年将再角逐总理--人民自由党官员

路透罗马7月12日电（记者 James Mackenzie）---周四意大利媒体引述前意大利总理贝卢斯科尼所在的右翼人民自由党一名高官的说法称，贝卢斯科尼将重返政坛，作为该党的候选人参加明年的大选。

“贝卢斯科尼是总理候选人。”人民自由党议会领袖Fabrizio Cicchito对意大利新闻机构表示。

Cicchito称，贝卢斯科尼的回归意味着该党不会再进行总理候选人的初选。

此前外界愈发猜测贝卢斯科尼可能回归政坛。贝卢斯科尼在去年的金融动荡中辞职，随後保持低调。

人民自由党秘书长Angelino Alfano周三称，他是支持贝卢斯科尼领导该党参与2013年初大选的人之一。

贝卢斯科尼近期也有所暗示，计划回归政坛，对其继任者蒙蒂的撙节政策提出抱怨，并公开提出意大利脱离欧元的可能性。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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