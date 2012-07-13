贝卢斯科尼明年将再角逐总理--人民自由党官员

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透罗马7月12日电（记者 James Mackenzie）---周四意大利媒体引述前意大利总理贝卢斯科尼所在的右翼人民自由党一名高官的说法称，贝卢斯科尼将重返政坛，作为该党的候选人参加明年的大选。
“贝卢斯科尼是总理候选人。”人民自由党议会领袖Fabrizio Cicchito对意大利新闻机构表示。
Cicchito称，贝卢斯科尼的回归意味着该党不会再进行总理候选人的初选。
此前外界愈发猜测贝卢斯科尼可能回归政坛。贝卢斯科尼在去年的金融动荡中辞职，随後保持低调。
人民自由党秘书长Angelino Alfano周三称，他是支持贝卢斯科尼领导该党参与2013年初大选的人之一。
贝卢斯科尼近期也有所暗示，计划回归政坛，对其继任者蒙蒂的撙节政策提出抱怨，并公开提出意大利脱离欧元的可能性。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透北京3月1日 - 中国广东省深圳市中级法院周二判决香港中旅（集团）有限公司原副董事长王帅廷受贿、贪污案，一审宣判被告人因构成受贿罪、贪污罪，依法数罪并罚，执行有期徒刑16年，并处罚金120万元人民币。
路透华盛顿2月28日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。