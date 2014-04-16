贝卢斯科尼因逃税被判罚做社区服务

路透米兰4月15日（记者 Ilaria Polleschi/Isla Binnie） -意大利一法庭周二下令，要求前总理贝卢斯科尼通过在老年社区做服务，来接受因逃税被判的刑罚。

根据法庭裁决，贝卢斯科尼每周必须在一家位于米兰郊区的天主教养老院做四小时的社区服务，为期一年。该养老院负责人称，贝卢斯科尼的工作是陪同社区居民并带着他们做弥散。

此外，贝卢斯科尼还不得擅自离开伦巴第大区（Lombardy），但可前往罗马。贝卢斯科尼现年77岁，曾四度出任意大利总理，是该国首富之一。

法庭声明称，贝卢斯科尼可在每周二至周四期间前往罗马，每周一次，并且须在每周四晚上11点（2100GMT）前回到他位于伦巴第大区的宅邸。贝卢斯科尼预计会从本月底开始做社区服务。

贝卢斯科尼的律师Franco Coppi和Niccolo Ghedini在声明中称，这项裁决“显得公允且让人满意，甚至考虑到了（贝卢斯科尼的）政治活动需求”。贝卢斯科尼的政治盟友表示，他们对这项裁决感到满意。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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