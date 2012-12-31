贝卢斯科尼前妻获巨额赡养费

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透罗马12月28日 - 意大利日报《晚邮报》周五称，意大利前总理贝卢斯科尼同意向前妻Veronica Lario每天支付10万欧元，作为离婚协议的一部分。
报导称，每年3,600万欧元的协议经过三年协商后达成，圣诞节附近提交米兰一个法院。
未能立即获得法院以及双方律师的置评。
Lario曾是一名演员，与贝卢斯科尼结婚超过22年。2009年，她提出与贝卢斯科尼离婚，指控贝卢斯科尼与一名17岁的女性有染。
Lario原本要求贝卢斯科尼每月支付350万欧元的赡养费，而贝卢斯科尼则提出每月支付不超过30万欧元。
报导称，协议不会指责任何一方为离婚承担责任，也不会将意大利北部Brianza附近的一栋价值7,800万欧元的别墅判给Lario。(完)
(编译：李富强 发稿：程芳)
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