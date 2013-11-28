贝卢斯科尼因税收欺诈遭议会驱逐

路透罗马11月27日（记者Roberto Landucci/Catherine Hornby） -周三，意大利参议院决定取消前总理贝卢斯科尼的议员资格，此前贝卢斯科尼因税收欺诈被定罪。而这位意大利政坛老将宣布将从议会外部继续带领其政党参政。

经过数月唇枪舌战，参议员最终投票做出上述认定，由此可能开启意大利政坛一段形势不明朗时期。现年77岁的传媒巨头贝卢斯科尼叱咤政坛多年，现在其政治生涯明显已近日暮，但他仍准备动用手中的一切资源瓦解现任总理莱塔领导的联合政府。

参议院投票决定后不久，贝卢斯科尼在其位于罗马市中心的住所前对其支持者说：“今天是痛苦的一天，是为民主哀悼的一天。”

贝卢斯科尼此前在意大利政坛叱咤风云二十多年，其政党意大利力量党（Forza Italia）在参与了莱塔的联合政府七个月后撤出。贝氏指责左翼对手发动“政变”将他驱逐出参议院。

周二，意大利现任政府轻松赢得2014年预算信任投票，其中约30名在本月自愿脱离贝氏力量党的议员投了赞成票。莱塔表示预算案的通过意味着政府“更加强大和团结”。

贝卢斯科尼在议会已失去足够的支持来扳倒现任政府，并已失去身为议员的豁免权。他目前还面临一系列其它控告，包括政治贿赂以及用金钱换取未成年女性性交易等。

编译：王琛 发稿：王燕焜

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