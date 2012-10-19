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寰宇花絮 | 2012年 10月 19日 星期五 18:20 BJT

贝卢斯科尼否认豪宅派对存在色情场景

路透米兰10月19日电---意大利前总理贝卢斯科尼周五在意大利一法庭上称，他在米兰郊外自己豪华别墅中举行晚餐聚会不涉及任何色情场景。

贝卢斯科尼被控与未成年肚皮舞娘卡莉玛·埃尔·马罗格(karima el-mahroug，绰号鲁比)进行性交易而在米兰受审。

他在法庭上说：“我的晚餐聚会不是性派对。”

“大庭广众之下，而且有时候我的孩子们也会过来打招呼。”

贝卢斯科尼多次否认曾花钱招妓，也否认曾与鲁比发生性关系。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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