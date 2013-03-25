贝卢斯科尼称已做好重新举行大选的准备

路透罗马3月23日 - 意大利中右翼政党领导人贝卢斯科尼向数以千计的支持者表示，在其竞争对手开始就组建政府进行谈判之际，他已做好重新举行大选的准备。

“我们都准备迎接重新选举，这次我们将大胜！”前意大利总理贝卢斯科尼称。

在一个月前举行的全国选举中，没有一个政党或政党联盟在议会取得绝对多数席位，从而让意大利陷入政治僵局。与此同时，塞浦路斯银行业危机重燃人们对欧元区恐将陷入市场动荡的担忧。

意大利总统纳波利塔诺周五要求中左联盟领导人博萨尼确认，其是否能够赢得议会支持来组建新政府，从而结束当前的政治僵局。

贝卢斯科尼周六的表态将给博萨尼带来压力，后者目前为止仍认为不可能再次组建一个中右和中左政党政府，而贝卢斯科尼则认为，从大选结果来看，这是唯一可行的解决方案。

这也表明经验丰富的政坛老手贝卢斯科尼已经进入竞选状态，并预计该国将在夏季或秋季重新举行大选。(完)

(编译 许娜; 审校 张荻)

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