意大利西雅那银行周一开始供股 为避免国家援助最后一搏

路透米兰12月18日 - 深陷困境的意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)将在周一至周四进行供股，为年底前筹措50亿欧元(52亿美元)从而避免国家介入援助进行最后一搏。

欧洲央行已要求这家意大利第三大银行今年完成增资并处理掉280亿欧元不良贷款，但由于意大利政局动荡，特别是本月发生政府更迭，要找到投资者事实上很难。

西雅那银行周日宣布，面向机构投资者的供股将持续到周四1300GMT。这部分供股占此次总规模的65%。

面向现有股东和散户投资者的供股将于周三1300GMT结束。

西雅那银行在其网站的一份文件中称，倘若成功，此次供股可融资最多32亿欧元。

余下的所需资本将通过针对该行次级债的自愿性债转股来筹集。该行已经通过此举筹得融资约10亿欧元。

西雅那银行周五表示，将在周三前重启债转股，并会将该计划扩大至持有21亿欧元该行次级债的散户。

如果西雅那银行的融资计划失败，意大利政府准备介入救助。

按照欧洲在金融危机后为了保护纳税人而引入的新规定，在公共资金介入之前，破产银行的投资者必须承担损失。(完)