独家：意大利央行正对中行意大利办公室进行监督检查--消息

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港4月10日 - 一位了解情况的消息人士表示，意大利央行正对中国银行意大利办公室展开现场检查。这家中国国有银行正面临协助将不法资金从意大利转移至中国的指控。
意大利检察官正寻求让297名嫌疑人和中行米兰分行出庭受审，这些嫌疑人多数为中国人。他们涉嫌在2006至2010年将超过45亿欧元(51.2亿美元)走私至中国。
路透看到的一份检察官文件显示，这项名为“金钱河”的调查重点是中国银行与现已停业的中国转账服务公司Money2Money之间的关系。Money2Money曾在意大利到中国的转账服务市场中占据主导地位。
消息人士称，佛罗伦萨的司法调查引发了这次在几天前启动的监督检查，目前检查还在继续。不过中行否认二者之间有联系。
中行证实正接受检查，“中国银行正在与意大利监管当局充分配合，”该行在发给路透的书面回应中称。
中国银行表示，这次检查是例行程序，每隔三到五年会有一次，覆盖该行的所有业务与管理领域。
“它与M2M(Money2Money)问题没有关系，”中国银行表示。由于这次检查仍在进行，该行拒绝透露更多细节。
意大利央行拒绝评论，表示监管活动保密。
意大利检方在请求起诉书中指控，数以十亿美元计的资金被汇往中国，并被化整为零以逃避监测，这些资金涉及一系列非法活动，包括伪造、剥削非法劳工和逃税等犯罪所得。
检方称其中22亿欧元是通过中国银行米兰分支转出的。
中国银行否认有任何不当行为。
意大利央行对路透表示，2011年旗下的金融情报部门对中国银行的意大利办事处进行了现场检查，并对两名银行职员处以罚款，因“未汇报可疑交易”。
中国银行表示，该行对此立即提出了上诉，该案仍然悬而未决。(完)
(编译/审校 徐文焰/张涛/杜明霞)
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