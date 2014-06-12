欧元债市：意大利三年期公债标售利率创纪录低位

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
2017年5月到期的公债平均收益率为0.89%，低于上个月标售时的1.07%，至少是欧元面世以来的最低水准。
此次标售的认购倍数为1.6倍，5月时为1.5倍。
意大利还新发了2021年12月到期的七年期公债，收益率为2.12%，认购倍数为1.4倍。
5月标售的七年期公债收益率为2.29%，认购倍数为1.5倍。（完）
(翻译 田建华/张荻； 审校 王洋/高琦)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
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