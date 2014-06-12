欧元债市：意大利三年期公债标售利率创纪录低位

2017年5月到期的公债平均收益率为0.89%，低于上个月标售时的1.07%，至少是欧元面世以来的最低水准。

此次标售的认购倍数为1.6倍，5月时为1.5倍。

意大利还新发了2021年12月到期的七年期公债，收益率为2.12%，认购倍数为1.4倍。

5月标售的七年期公债收益率为2.29%，认购倍数为1.5倍。（完）