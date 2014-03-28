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货币新闻 | 2014年 3月 28日 星期五 19:03 BJT

欧元债市：意大利五年债得标收益率创纪录低位，因欧央行宽松预期上升

路透米兰3月28日 - 意大利10年期公债收益率(殖利率)周五在标售中降至2005年10月以来最低，因西班牙通胀率意外下降，提升了欧洲央行或宽松货币政策的预期，并压低了二级市场意大利公债的收益率。

意大利共发行100亿欧元(137亿美元)公债，在计划发行区间的上限。

10年期意大利公债得标收益率为3.29%，低于一个月前标售时的3.42%。

五年期公债的得标收益率为1.88%，也创下纪录低位。(完)

(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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