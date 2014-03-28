欧元债市：意大利五年债得标收益率创纪录低位，因欧央行宽松预期上升

标题新闻：加拿大政府称将通过诉讼等手段，全力维护国内软木材行业的利益
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路透米兰3月28日 - 意大利10年期公债收益率(殖利率)周五在标售中降至2005年10月以来最低，因西班牙通胀率意外下降，提升了欧洲央行或宽松货币政策的预期，并压低了二级市场意大利公债的收益率。
意大利共发行100亿欧元(137亿美元)公债，在计划发行区间的上限。
10年期意大利公债得标收益率为3.29%，低于一个月前标售时的3.42%。
五年期公债的得标收益率为1.88%，也创下纪录低位。(完)
(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%