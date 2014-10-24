欧元区经济：欧盟要求意大利解释“违反”预算目标的原因

路透罗马10月23日 - 欧盟执委会(European Commission)要求意大利解释明年预算案违反欧盟减债目标的原因，布鲁塞尔可能因此要求其调整支出计划。

欧盟执委会副主席卡泰宁在致意大利经济部长帕多安(Pier Carlo Padoan)的一封信中称，意大利2015年预算提案“明显偏离了”以前达成结构性预算平衡的计划。这封信在周四公开。

意大利总理伦齐(Matteo Renzi)上周冒险向布鲁塞尔提交预算草案，提出明年减税180亿欧元，并把实现结构性预算平衡的时间目标推迟一年至2017年。

卡泰宁在意大利经济部网站公开的信中还表示，希望明年的预算案中能说明“意大利如何能确保彻底履行预算政策责任”。