欧元区经济：欧盟要求意大利解释“违反”预算目标的原因

中美关系：美国减税是在挑起税务战，使国际税收秩序陷入混乱--人民日报
路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。
路透罗马10月23日 - 欧盟执委会(European Commission)要求意大利解释明年预算案违反欧盟减债目标的原因，布鲁塞尔可能因此要求其调整支出计划。
欧盟执委会副主席卡泰宁在致意大利经济部长帕多安(Pier Carlo Padoan)的一封信中称，意大利2015年预算提案“明显偏离了”以前达成结构性预算平衡的计划。这封信在周四公开。
意大利总理伦齐(Matteo Renzi)上周冒险向布鲁塞尔提交预算草案，提出明年减税180亿欧元，并把实现结构性预算平衡的时间目标推迟一年至2017年。
卡泰宁在意大利经济部网站公开的信中还表示，希望明年的预算案中能说明“意大利如何能确保彻底履行预算政策责任”。
在法国等受困国家的支持下，伦齐呼吁把欧洲预算政策的重点从撙节移开，希望通过减税刺激意大利经济增长。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。
路透上海4月28日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Len ding Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：41,083亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/3 6 2.85 2,300 2016/11/3 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510
路透伦敦4月28日 - 英国银行集团巴克莱(Barclays)周五公布，第一季获利增长逾一倍，受益于非核心业务亏损减少，尽管旗下非洲业务记入一次性费用。