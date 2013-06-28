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债券 | 2013年 6月 28日 星期五 16:30 BJT

标题新闻：意大利6月经季节调整制造业信心指数升至90.2创2012年3月以来最高，高于预估的89.0--ISTAT

注：ISTAT为意大利国家统计机构。

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