意大利卡塞塔王宫主管工作太拼遭工会投诉

(本文由路透中文网编译提供)

路透罗马3月5日 - 意大利一些工会投诉卡塞塔王宫的新主管费利戈尼（Mauro Felicori）工作太拼，这促使该国总理伦齐出面为其辩护。

五个月前，伦齐政府任命费利戈尼担任卡塞塔王宫的主管，以设法让卡塞塔王宫恢复光彩。与意大利的许多艺术和文化瑰宝一样，卡塞塔王宫数十年来面临疏于维护和管理不善的问题。

当地工会向意大利文化部长、费利戈尼的上司致信，投诉费利戈尼在不通知其他工作人员的情况下工作到深夜。

“此类做法令整个机构受到威胁。”周六刊登在意大利《晚邮报》（Corriere della Sera）上的信函称。

伦齐在其Facebook页面的贴文中称，这些针对63岁的文化遗址管理老专家费利戈尼的指控太荒谬了。

“费利戈尼经过国际遴选程序，是政府选择任命的。投诉他的工会应当意识到，情况已经发生了变化，这场闹剧该结束了。”伦齐说道。

伦齐还称，2月份前往卡塞塔王宫的游客较上年同期增长70%，收入增长105%。卡塞塔王宫被联合国教科文组织指定为世界文化遗产，被誉为意大利的凡尔赛宫。

“（费利戈尼）主管只是在履行他的职责，我们都站在他的这边，无畏无私。”(完)