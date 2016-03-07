意大利卡塞塔王宫主管工作太拼遭工会投诉

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
(本文由路透中文网编译提供)
路透罗马3月5日 - 意大利一些工会投诉卡塞塔王宫的新主管费利戈尼（Mauro Felicori）工作太拼，这促使该国总理伦齐出面为其辩护。
五个月前，伦齐政府任命费利戈尼担任卡塞塔王宫的主管，以设法让卡塞塔王宫恢复光彩。与意大利的许多艺术和文化瑰宝一样，卡塞塔王宫数十年来面临疏于维护和管理不善的问题。
当地工会向意大利文化部长、费利戈尼的上司致信，投诉费利戈尼在不通知其他工作人员的情况下工作到深夜。
“此类做法令整个机构受到威胁。”周六刊登在意大利《晚邮报》（Corriere della Sera）上的信函称。
伦齐在其Facebook页面的贴文中称，这些针对63岁的文化遗址管理老专家费利戈尼的指控太荒谬了。
“费利戈尼经过国际遴选程序，是政府选择任命的。投诉他的工会应当意识到，情况已经发生了变化，这场闹剧该结束了。”伦齐说道。
伦齐还称，2月份前往卡塞塔王宫的游客较上年同期增长70%，收入增长105%。卡塞塔王宫被联合国教科文组织指定为世界文化遗产，被誉为意大利的凡尔赛宫。
“（费利戈尼）主管只是在履行他的职责，我们都站在他的这边，无畏无私。”(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%