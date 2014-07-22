意大利CDP接近同意将能源网络股份售予中国国家电网--消息

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透米兰7月21日 - 熟知情况的消息人士周一透露，意大利国有银行Cassa Depositi e Prestiti (CDP)接近同意，将旗下投资载体CDP Reti的35%股份售予中国国家电网。
“CDP处于谈判的最后阶段，将同意向中国国家电网出售上述股份，”一名消息人士表示。
CDP计划出售旗下投资载体CDP Reti多达49%的股份，该投资载体握有燃气网络公司Snam (SRG.MI)控股股份，而且很快亦将掌控意大利电网Terna (TRN.MI)。这是该国推行私有化以削减公共债务计划的一部分。
另一位熟悉此事的消息人士说，将CDP Reti的35%股份售予中国国家电网的交易可能在几天内达成。
未能立即联系到CDP发表评论，中国国家电网未立即回复请求置评的电子邮件。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
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