意大利央行要求亏损银行不得派发奖金及股利

美元和美债收益率下行 受特朗普言论及朝鲜局势影响
路透新加坡4月13日 - 美元和美债收益率周四下挫，此前美国总统特朗普称，他乐见美国联邦储备委员会(美联储/FED)将利率维持在低位，因美元“太强”，他还表示不会将中国列为汇率操纵国。
路透罗马3月14日 - 意大利央行指示本国银行业者，应进一步提高坏帐拨备，将经济情势恶化纳入考量，央行并要求呈现亏损的银行，不得派发股利或红利。
央行是在对意大利各银行2012年帐务完成稽核后, 发表上述声明。央行的稽核行动，迫使一些银行提高贷款损失准备。
“各家银行有必要针对当前及未来经济环境发展调整贷款损失准备，”意大利央行指出。
央行表示，它预期因为2012年的业绩，将使奖金红利“大幅削减”，央行并指出，已经出现亏损的银行应该避免发放奖金或股利。
央行要求核心一级资本充足率低于央行目标的银行不得派发股利，只比央行目标高出1个百分点的银行，则股利不得超过净利的50%。意大利央行并未公布资本充足率目标。(完)
(编译 蔡美珍; 审校)
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