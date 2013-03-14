意大利央行要求亏损银行不得派发奖金及股利

路透罗马3月14日 - 意大利央行指示本国银行业者，应进一步提高坏帐拨备，将经济情势恶化纳入考量，央行并要求呈现亏损的银行，不得派发股利或红利。

央行是在对意大利各银行2012年帐务完成稽核后, 发表上述声明。央行的稽核行动，迫使一些银行提高贷款损失准备。

“各家银行有必要针对当前及未来经济环境发展调整贷款损失准备，”意大利央行指出。

央行表示，它预期因为2012年的业绩，将使奖金红利“大幅削减”，央行并指出，已经出现亏损的银行应该避免发放奖金或股利。

央行要求核心一级资本充足率低于央行目标的银行不得派发股利，只比央行目标高出1个百分点的银行，则股利不得超过净利的50%。意大利央行并未公布资本充足率目标。(完)

(编译 蔡美珍; 审校)

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