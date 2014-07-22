企业并购：意大利CDP接近同意将能源网络股份售予中国国家电网--消息

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透米兰7月21日 - 熟知情况的消息人士周一透露，意大利国有银行Cassa Depositi e Prestiti (CDP)接近同意，将旗下投资载体CDP Reti的35%股份售予中国国家电网。
“CDP处于谈判的最后阶段，将同意向中国国家电网出售上述股份，”一名消息人士表示。
CDP计划出售旗下投资载体CDP Reti多达49%的股份，该投资载体握有燃气网络公司Snam 控股股份，而且很快亦将掌控意大利电网Terna 。这是该国推行私有化以削减公共债务计划的一部分。
另一位熟悉此事的消息人士说，将CDP Reti的35%股份售予中国国家电网的交易可能在几天内达成。
未能立即联系到CDP发表评论，中国国家电网未立即回复请求置评的电子邮件。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
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