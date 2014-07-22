企业并购：意大利CDP接近同意将能源网络股份售予中国国家电网--消息

路透米兰7月21日 - 熟知情况的消息人士周一透露，意大利国有银行Cassa Depositi e Prestiti (CDP)接近同意，将旗下投资载体CDP Reti的35%股份售予中国国家电网。

“CDP处于谈判的最后阶段，将同意向中国国家电网出售上述股份，”一名消息人士表示。

CDP计划出售旗下投资载体CDP Reti多达49%的股份，该投资载体握有燃气网络公司Snam 控股股份，而且很快亦将掌控意大利电网Terna 。这是该国推行私有化以削减公共债务计划的一部分。

另一位熟悉此事的消息人士说，将CDP Reti的35%股份售予中国国家电网的交易可能在几天内达成。

未能立即联系到CDP发表评论，中国国家电网未立即回复请求置评的电子邮件。(完)