中国外长表示对意大利和欧盟经济完全有信心--意外长

路透罗马12月5日电---意大利外长Giulio Terzi在结束与中国外长杨洁篪的会晤後表示，杨洁篪周一对意大利和整个欧盟经济表示完全有信心。

Terzi表示，在德国波恩的一场会议间隙，他向杨洁篪详细描述了意大利300亿欧元的财政紧缩一揽子计划。

Terzi说，杨洁篪赞扬了这些举措，称他希望加强两国的商务关系。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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