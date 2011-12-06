中国外长表示对意大利和欧盟经济完全有信心--意外长

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透罗马12月5日电---意大利外长Giulio Terzi在结束与中国外长杨洁篪的会晤後表示，杨洁篪周一对意大利和整个欧盟经济表示完全有信心。
Terzi表示，在德国波恩的一场会议间隙，他向杨洁篪详细描述了意大利300亿欧元的财政紧缩一揽子计划。
Terzi说，杨洁篪赞扬了这些举措，称他希望加强两国的商务关系。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
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