中意关系：两国签署80亿欧元商业协议，涉及能源、工程等领域

路透米兰/罗马10月14日 - 中国和意大利周二签署了价值约80亿欧元(100亿美元)的商业协议，涉及从能源到工程等领域，这将深化双方之间的经贸关系。意大利是欧元区第三大经济体。

今年中国已经出资超过50亿欧元购买部分意大利大型企业的股份。

在与中国总理李克强举行的记者会上，意大利总理伦齐表示，这些协议只不过是“开胃菜”，未来会签署更多协议。

李克强称，中国希望加强与中小型企业的合作，将鼓励更多中国游客到意大利旅游。李克强将在周四和周五出席在米兰举行的亚欧会议(ASEM)。

上周李克强出访德国时也签下一系列商业协议。

意大利国有银行CDP宣布，与中国国家开发银行签署项目合作协议，头五年的项目价值达30亿欧元。

CDP未公布细节，但表示这些项目可能在基础设施、直接股票投资和出口融资领域。(完)