中意关系：两国签署80亿欧元商业协议，涉及能源、工程等领域

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透米兰/罗马10月14日 - 中国和意大利周二签署了价值约80亿欧元(100亿美元)的商业协议，涉及从能源到工程等领域，这将深化双方之间的经贸关系。意大利是欧元区第三大经济体。
今年中国已经出资超过50亿欧元购买部分意大利大型企业的股份。
在与中国总理李克强举行的记者会上，意大利总理伦齐表示，这些协议只不过是“开胃菜”，未来会签署更多协议。
李克强称，中国希望加强与中小型企业的合作，将鼓励更多中国游客到意大利旅游。李克强将在周四和周五出席在米兰举行的亚欧会议(ASEM)。
上周李克强出访德国时也签下一系列商业协议。
意大利国有银行CDP宣布，与中国国家开发银行签署项目合作协议，头五年的项目价值达30亿欧元。
CDP未公布细节，但表示这些项目可能在基础设施、直接股票投资和出口融资领域。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。