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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 1日 星期日 09:21 BJT

意总理寻求中国投资 称改革奏效

意大利总理蒙蒂周六敦促中国增加对意大利投资，并试图再次向中国政府保证欧元区债务危机接近解决，意大利政府通过的强力经济改革正在发挥效力。在会见中国国务院总理温家宝等官员和中投董事长楼继伟後，蒙蒂称加强合作明显有利，但他未宣布具体措施。路透

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