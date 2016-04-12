意大利拟借助阿里巴巴电商平台提高对华葡萄酒销量

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透意大利维罗纳4月11日 - 意大利和阿里巴巴集团 希望大幅提高阿里巴巴旗下电商平台销售的意大利葡萄酒的比重。这是提高意大利葡萄酒对中国出口举措的一部分。
在与意大利总理伦齐联合召开的会议上，阿里巴巴董事局主席马云称，此举旨在将意大利葡萄酒占阿里巴巴旗下平台销售的所有葡萄酒的比重从“6%提高至60%”。
马云在意大利北部城市维罗那举行的Vinitaly酒展上称， 阿里巴巴希望成为意大利品牌及小企业通往中国的门户。
马云还宣布，将在9月9日开启首届“天猫全球酒水节”。该活动旨在向中国消费者引入全球酒水品牌。
阿里巴巴旗下的天猫平台已经引入了逾90个意大利品牌。
意大利葡萄酒厂商以小型家族企业为主，这使得他们很难打入像中国这样的复杂市场，意大利葡萄酒出口额为54亿欧元，而对中国的出口仅为8,700万欧元。
伦齐称：“意大利失去了许多在电商领域的机会。对于小企业，跟上全球竞争步伐的唯一途径是转向数字化。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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