意大利查获55.6万假欧元硬币 产自中国

路透意大利巴勒莫12月12日（记者 Wladimir Pantaleone） - 意大利调查人员称，该国警方周五在那不勒斯港一艘货船的集装箱中查获面值55.6万欧元、在中国铸造的假欧元硬币。

巴勒莫检察官Calogero Ferrara对记者称，这是欧元2002年流通以来查获的最大假硬币案。Ferrara负责名为“上海货币”（Shanghai Money）的调查。

调查人员称，意大利宪兵警察逮捕了包括四名中国公民在内的12人，他们被指控涉嫌合谋生产和流通假币。

“这些假硬币质量上乘，由一家中国的秘密工厂铸造，准备好在圣诞消费旺季前投入意大利市场。”路透看到的逮捕令上写道。

据Ferrara称，有30.6万枚硬币，面值为1欧元和2欧元。

Ferrara还称，2欧元的假硬币“堪称完美”，肉眼无法分辨真伪，连自动售货机都无法识别其为假币。目前调查仍在进行中。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。