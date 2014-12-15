意大利查获55.6万假欧元硬币，产自中国

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透意大利巴勒莫12月12日 - 意大利调查人员称，该国警方周五在那不勒斯港一艘货船的集装箱中查获面值55.6万欧元、在中国铸造的假欧元硬币。
巴勒莫检察官Calogero Ferrara对记者称，这是欧元2002年流通以来查获的最大假硬币案。Ferrara负责名为“上海货币”(Shanghai Money)的调查。
调查人员称，意大利宪兵警察逮捕了包括四名中国公民在内的12人，他们被指控涉嫌合谋生产和流通假币。
“这些假硬币质量上乘，由一家中国的秘密工厂铸造，准备好在圣诞消费旺季前投入意大利市场。”路透看到的逮捕令上写道。
据Ferrara称，有30.6万枚硬币，面值为1欧元和2欧元。
Ferrara还称，2欧元的假硬币“堪称完美”，肉眼无法分辨真伪，连自动售货机都无法识别其为假币。目前调查仍在进行中。(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选,
路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。