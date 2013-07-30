意大利一大巴冲下高架桥 38人死亡

路透意大利蒙特佛特伊尔皮诺7月29日（记者 Roberto Mignucci） - 意大利一辆大巴从25米高的高架桥上跌落，造成38人死亡，至少18人受伤，为南欧地区在不到一周的时间内发生的第二起严重交通事故。

最初的报道显示，事发时间为周日夜间，出事大巴当时正在蒙特佛特伊尔皮诺(Monteforte Irpino)附近的高速公路上行驶，在与四五辆小轿车相撞后冲出护栏。这辆大巴载有约50人，其中很多是儿童。

这是意大利最严重的公路事故之一。五天前，西班牙圣地亚哥－德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）发生火车脱轨事故，造成79人遇难。

正在雅典进行正式访问的意大利总理莱塔（Enrico Letta）取消了前往雅典卫城的私人参观行程。

“这对意大利来说是很悲伤的一天，昨晚发生了这样的事故，悲伤已经无法言表，”他对记者说道。“这是一个惨重的悲剧。”

意大利政府已宣布周二为全国哀悼日，事故遇难者的葬礼将在这天举行。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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