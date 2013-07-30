意大利一大巴冲下高架桥 38人死亡

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透意大利蒙特佛特伊尔皮诺7月29日（记者 Roberto Mignucci） - 意大利一辆大巴从25米高的高架桥上跌落，造成38人死亡，至少18人受伤，为南欧地区在不到一周的时间内发生的第二起严重交通事故。
最初的报道显示，事发时间为周日夜间，出事大巴当时正在蒙特佛特伊尔皮诺(Monteforte Irpino)附近的高速公路上行驶，在与四五辆小轿车相撞后冲出护栏。这辆大巴载有约50人，其中很多是儿童。
这是意大利最严重的公路事故之一。五天前，西班牙圣地亚哥－德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）发生火车脱轨事故，造成79人遇难。
正在雅典进行正式访问的意大利总理莱塔（Enrico Letta）取消了前往雅典卫城的私人参观行程。
“这对意大利来说是很悲伤的一天，昨晚发生了这样的事故，悲伤已经无法言表，”他对记者说道。“这是一个惨重的悲剧。”
意大利政府已宣布周二为全国哀悼日，事故遇难者的葬礼将在这天举行。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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