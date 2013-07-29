意大利大巴冲下高架桥 39人死亡10人受伤

(本文由路透中文网编译提供)

路透意大利蒙特佛特伊尔皮诺7月29日 - 一辆载有50人的大巴车周日夜间在意大利南部冲下高架桥，造成39人死亡，10人受伤。这也是意大利最严重的公路事故之一。

初步报告显示，这辆出事大巴当时正在蒙特佛特伊尔皮诺(Monteforte Irpino)附近的高速公路上行驶，随后撞上四、五辆小轿车，然后冲过高速公路护栏，落到山谷。蒙特佛特伊尔皮诺位于那不勒斯以东。

车上有不少学生。

当地消防部门负责人Alessio Barbarulo表示：“这是一个巨大的悲剧，我们必须首先救助被困在车里的人，随即不得不拖出遇难者尸体。”

Barbarulo称：“你会觉得，高架桥上的护栏应该能防止这种事故，但显然，事故的冲击力似乎很大，连护栏都被撞飞了。”

检察官已对此案展开调查。

所有的遇难者似乎都是刚刚结束短途旅行、准备返回Telese Terme镇的意大利人。当地媒体称，大巴出事的这段公路已发生多次事故。(完)