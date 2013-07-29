意大利大巴冲下高架桥 39人死亡10人受伤

美国股市：开盘普跌，投资者评估银行业绩
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
(本文由路透中文网编译提供)
路透意大利蒙特佛特伊尔皮诺7月29日 - 一辆载有50人的大巴车周日夜间在意大利南部冲下高架桥，造成39人死亡，10人受伤。这也是意大利最严重的公路事故之一。
初步报告显示，这辆出事大巴当时正在蒙特佛特伊尔皮诺(Monteforte Irpino)附近的高速公路上行驶，随后撞上四、五辆小轿车，然后冲过高速公路护栏，落到山谷。蒙特佛特伊尔皮诺位于那不勒斯以东。
车上有不少学生。
当地消防部门负责人Alessio Barbarulo表示：“这是一个巨大的悲剧，我们必须首先救助被困在车里的人，随即不得不拖出遇难者尸体。”
Barbarulo称：“你会觉得，高架桥上的护栏应该能防止这种事故，但显然，事故的冲击力似乎很大，连护栏都被撞飞了。”
检察官已对此案展开调查。
所有的遇难者似乎都是刚刚结束短途旅行、准备返回Telese Terme镇的意大利人。当地媒体称，大巴出事的这段公路已发生多次事故。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为24.5万人)。 美国劳工部周四公布：美国3月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%(预估为0.0%)，2月为上升0.3%。3月 扣除食品和能源的最终需求PPI较前月持平(预估为+0.2%)，2月为上升0.3%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%
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