意大利评级遭惠誉下调 因经济成长疲弱且政治风险难料

路透罗马4月21日 - 评级机构惠誉周五下调意大利主权信用评级，称该国经济成长疲弱，财政情况下滑，政府弱势、银行业问题层出不穷，2018年大选前政治风险难料。

惠誉将意大利主权信用评级从“BBB+”调降至“BBB”，此举可能给近几个月已经不断上升的借贷成本带来进一步压力。

去年意大利修宪公投之前，惠誉在10月就已将该国评级置于负面观察名单内。意大利前总理伦齐在这次公投中失利。

伦齐随后辞职，由前外交部长真蒂洛尼接任，但他的政府被惠誉称作是“一个权力受到削弱的过渡政府”。

“意大利财政状况持续下滑、整顿压力、经济增长疲弱以及由此导致政府债务居高不下，使该国更加容易受到负面冲击，”惠誉称。

意大利公共债务与国内生产总值(GDP)之比在去年触及近133%的纪录高位，在欧元区19国中仅次于希腊。

意大利是欧元区增长最为迟滞的经济体，并且政治前景不稳，削减赤字的承诺屡屡食言。其结果是，市场对意大利公债越来越持谨慎态度。

意大利指标公债收益率与德国可比公债收益率之差已从一年前的一个百分点扩大至逾两个百分点，如果没有欧洲央行的支撑，利差可能更大。

惠誉指出，意大利去年债务与GDP之比要比其2013年设定的目标高出11.2个百分点。(完)