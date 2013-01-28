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货币新闻 | 2013年 1月 28日 星期一 18:33 BJT

意大利金融: 两年期标债收益率降至2010年3月以来最低

路透米兰1月28日 - 周一进行的标债中,意大利两年期借款成本降至2010年3月以来最低.

财政部标售40亿欧元两年期零息公债,2014年12月到期,支付1.434%的收益率(殖利率),获得1.45倍的招标倍数.

去年年末意大利标售2014年9月到期的类似公债,收益率为1.88%,投标倍数为1.69倍.(完)

(编译 田建华; 审校 王冠中)
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