意大利金融: 两年期标债收益率降至2010年3月以来最低

路透米兰1月28日 - 周一进行的标债中,意大利两年期借款成本降至2010年3月以来最低.

财政部标售40亿欧元两年期零息公债,2014年12月到期,支付1.434%的收益率(殖利率),获得1.45倍的招标倍数.

去年年末意大利标售2014年9月到期的类似公债,收益率为1.88%,投标倍数为1.69倍.(完)