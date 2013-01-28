意大利金融: 两年期标债收益率降至2010年3月以来最低

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透米兰1月28日 - 周一进行的标债中,意大利两年期借款成本降至2010年3月以来最低.
财政部标售40亿欧元两年期零息公债,2014年12月到期,支付1.434%的收益率(殖利率),获得1.45倍的招标倍数.
去年年末意大利标售2014年9月到期的类似公债,收益率为1.88%,投标倍数为1.69倍.(完)
(编译 田建华; 审校 王冠中)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)