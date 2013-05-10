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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 17:26 BJT

欧元债市：意大利一年期公债得标收益率0.70%，创欧元问世以来最低

路透米兰5月10日 - 意大利一年期公债借款成本周五跌至欧元问世以来最低，因市场料欧元区或进一步宽松货币政策，刺激了较德债回报更高资产的买需。

意大利财政部标售70亿欧元(92亿美元)2014年5月到期公债，收益率为0.70%，低于一个月前类似标售时的0.92%。

意大利也标售了30亿欧元2013年12月13日到期国库券，收益率为0.39%。(完)

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(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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