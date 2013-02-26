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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 18:16 BJT

欧元债市: 意大利六个月期国库券标售收益率为2012年10月以来最高

路透迷恋2月26日 - 意大利周二标售六个月期国库券收益率为2012年10月以来最高.(完)
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