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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 18:21 BJT

欧元债市：意大利标售三年期公债的得标收益率降至5月以来最低

路透7月11日 - 意大利三年期公债标售的得标收益率(殖利率)降至2.33%，创下2013年5月来最低，但降幅低于预期，因标准普尔下调该国评级，及政府内部分歧令买家感到不安。(完)

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