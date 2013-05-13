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货币新闻 | 2013年 5月 13日 星期一 17:59 BJT

重发-欧元债市：意大利三年期融资成本降至2%以下，为1月以来最低

(重发以跟上红条)

路透米兰5月13日 - 意大利周一标售三年期公债的得标收益率降至2%以下，为1月以来最低。这表明投资者愿意承受更多风险来换取较高收益。

分析师称，市场预期欧洲央行将采取更多措施扶助欧元区经济复苏，该看法继续刺激投资者的冒险意愿。

意大利标售35亿欧元三年期公债，收益率(殖利率)为1.92%，而一个月前的类似标售为2.29%。(完)

(编译 李春喜; 审校 隋芬)
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