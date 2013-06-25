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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 17:39 BJT

欧元债市：意大利标售两年期零息新债，得标收益率创2012年9月以来最高

路透米兰6月25日 - 意大利周二标售的两年期新债的得标收益率(殖利率)创2012年9月以来最高，反映出在美国联邦储备理事会(美联储/FED)发出今年底前放缓资产购买步伐的信号后，风险较高债券持续承压。

意大利政府标售了35亿欧元、2015年6月30日到期的零息新债，得标收益率为2.40%。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 许娜)

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