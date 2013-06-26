欧洲金融：意大利债务衍生品合约可能亏损80亿欧元--报载

标题新闻：英国3月新车销量升至纪录高位562,337辆，因消费者为避开4月增税提前买车--SMMT
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
路透米兰6月26日 - 金融时报和意大利日报La Repubblica周三报导，意大利在欧元区债务危机顶峰重组的债务衍生品合约，有亏损数十亿欧元的风险。
上述报纸是引述意大利财政部的一份报告做出的报导。意大利财政部这份报告详细列出了2012年上半年该国债务交易和曝险，包括与外国银行重组的八份债务衍生品合约，这些合约名义价值总计317亿欧元。
金融时报指出，这项重组允许意大利财政部在更长时间内向相关银行偿还欠款，不过在某些情况下，条款更加不利。
金融时报称，意大利财政部的报告没有明确说明这些合约的潜在损失，不过报导咨询的三位专家估计，基于6月20日的市场价格，这些合约可能亏损约80亿欧元。La Repubblica估计潜在亏损为81亿欧元。
尚未联系到意大利财政部发表置评。(完)
(编译 杜明霞；审校 高琦)
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
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