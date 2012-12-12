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债券 | 2012年 12月 12日 星期三 13:25 BJT

意大利金融: 料将通过蒙堤提前辞职消息后的首次债市考验

路透米兰12月12日 - 意大利大规模赎回债券,将助其在周三的短债标售中吸引良好需求.这将是意大利财政部在总理蒙堤宣布提前离职的决定后,首次面临市场考验.

蒙堤周六宣布将在2013年预算案通过后辞职,令投资者担心大选后的意大利将放弃经济改革.

金融策略师称,未来数月,意大利将再一次面对市场动荡局面.但他们预计该国周三标售的一年期BOT债券不愁找到买主.

"我预计此次一年期BOT新债会受到追捧,而且会较以往BOT债券取得一些有限的溢价."意大利裕信银行(UniCredit)策略师Elia Lattuga称,"市场信心看上去已经企稳."

意大利财政部将于周三标售65亿欧元12个月期BOT债券.

策略师称,得标收益率可能在1.70%左右,低于上月发行时的1.76%,但高于此次政局动荡前的低谷约1.25%.(完) (编译 程琳; 审校 郑茵)

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