意大利金融: 料将通过蒙堤提前辞职消息后的首次债市考验

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透米兰12月12日 - 意大利大规模赎回债券,将助其在周三的短债标售中吸引良好需求.这将是意大利财政部在总理蒙堤宣布提前离职的决定后,首次面临市场考验.
蒙堤周六宣布将在2013年预算案通过后辞职,令投资者担心大选后的意大利将放弃经济改革.
金融策略师称,未来数月,意大利将再一次面对市场动荡局面.但他们预计该国周三标售的一年期BOT债券不愁找到买主.
"我预计此次一年期BOT新债会受到追捧,而且会较以往BOT债券取得一些有限的溢价."意大利裕信银行(UniCredit)策略师Elia Lattuga称,"市场信心看上去已经企稳."
意大利财政部将于周三标售65亿欧元12个月期BOT债券.
策略师称,得标收益率可能在1.70%左右,低于上月发行时的1.76%,但高于此次政局动荡前的低谷约1.25%.(完) (编译 程琳; 审校 郑茵)
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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