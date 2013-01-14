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货币新闻 | 2013年 1月 14日 星期一 18:09 BJT

意大利金融: 公共债务在12月或已远低于2万亿欧元--央行

路透罗马1月14日 - 意大利央行周一表示,该国公共债务在12月或许已远低于10月所突破的2万亿(兆)欧元(约合2.67)美元水准,因国家预算出现盈余,而且财政部流动性储备减少.

央行称,11月公共债务达到2.027万亿欧元峰值.

意大利2012年公共债务与国内生产总值(GDP)之比料达到126.4%,在欧元区仅次于希腊,且高于2011年的120.1%.(完) (编译 许娜; 审校 田建华)
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