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货币新闻 | 2013年 2月 27日 星期三 18:44 BJT

欧洲市场: 意大利10年期公债收益率跃升,但需求良好

路透米兰2月27日 - 意大利周三标售10年期公债,以下为市场反应:

* 欧元兑美元 由盘中高点回落至1.3104美元,此前意大利公债标售结果出炉

* 意大利10年期新债标售收益率为2012年10月以来最高

* 意大利10年期公债收益率(殖利率) 日内下跌7个基点报4.83%

* 德国公债期货由跌转升,最新日内上涨14个跳动点至145.04(完)
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