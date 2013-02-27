欧洲市场: 意大利10年期公债收益率跃升,但需求良好

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称本国今年经济成长将好于预期，且本周与美国的磋商取得积极成果
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路透米兰2月27日 - 意大利周三标售10年期公债,以下为市场反应:
* 欧元兑美元 由盘中高点回落至1.3104美元,此前意大利公债标售结果出炉
* 意大利10年期新债标售收益率为2012年10月以来最高
* 意大利10年期公债收益率(殖利率) 日内下跌7个基点报4.83%
* 德国公债期货由跌转升,最新日内上涨14个跳动点至145.04(完)
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路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R