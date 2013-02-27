欧洲市场: 意大利10年期公债收益率跃升,但需求良好

* 欧元兑美元 由盘中高点回落至1.3104美元,此前意大利公债标售结果出炉

* 意大利10年期新债标售收益率为2012年10月以来最高

* 意大利10年期公债收益率(殖利率) 日内下跌7个基点报4.83%

* 德国公债期货由跌转升,最新日内上涨14个跳动点至145.04(完)