意大利需降低其不可持续的债务水平--欧盟执委会

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透布鲁塞尔2月26日 - 欧盟执委会周二表示,意大利必须要推行能促进经济增长和就业的政策,这样才能降低其难以为继的高额负债.
意大利股市周二下滑,借款成本亦上升,因意大利选举没有一方赢得足够票数来组建政府.这导致意大利陷入危险的政治真空.
意大利2012年公共债务占到国内生产总值(GDP)的127%,今年料会增至128%,仅次于希腊,为欧洲第二高的债务水平.(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。