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国际财经 | 2013年 2月 27日 星期三 07:18 BJT

意大利需降低其不可持续的债务水平--欧盟执委会

路透布鲁塞尔2月26日 - 欧盟执委会周二表示,意大利必须要推行能促进经济增长和就业的政策,这样才能降低其难以为继的高额负债.

意大利股市周二下滑,借款成本亦上升,因意大利选举没有一方赢得足够票数来组建政府.这导致意大利陷入危险的政治真空.

意大利2012年公共债务占到国内生产总值(GDP)的127%,今年料会增至128%,仅次于希腊,为欧洲第二高的债务水平.(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)

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