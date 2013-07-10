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货币新闻 | 2013年 7月 10日 星期三 18:26 BJT

意大利经济：标普下调意大利评级是基于过往观点--经济财政部部长

路透罗马7月10日 - 意大利经济财政部部长萨柯曼尼称标普下调该国评级是基于过往观点，未考虑近期政府所采取的措施。(完)

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