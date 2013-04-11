意大利政府大幅上调今明两年公共债务目标 或退出欧盟超额赤字程序

* 今年债务与GDP之比将触及纪录新高130.4%

* 欧盟称意大利可能退出超额赤字程序

* 总理蒙堤敦促下届政府遵循其财政路线

路透罗马4月10日 - 意大利看守政府周三大幅上调今明两年的公共债务目标，尽管实施一系列撙节举措；同时表示，目前有放松财政政策的空间。

根据意大利总理蒙堤领导的技术型内阁公布的一份经济计划文件(DEF)，债务与国内生产总值(GPD)之比料将在2013年进一步升至130.4%，而去年已经触及历史高位127%。

这较此前目标126.1%有所上修。政府对2014年债务与GDP之比的上调幅度甚至更大，从123.1%提高至129.0%。

蒙堤在2011年底意大利举债成本飙升之际接替贝鲁斯柯尼出任总理，由于严重的衰退已对公共财政造成伤害，他不得不多次上调财政赤字和债务目标。

意大利经济去年萎缩2.4%。上个月政府预计今年经济将萎缩1.3%，很多分析师认为该预估有些乐观。

尽管公共财政前景不断恶化，但DEF公布资料显示，意大利将“很快退出超额赤字程序”，即欧盟对高赤字国家实施的纠正措施。

蒙堤对记者表示，这份DEF包含的政策计划细节比以往要少，反映出看守政府不久就会解散的事实。

他提醒道，无论谁接替他的位置，都不要将其采用的严苛财政路线改变太多。(完)

(编译 王翔琼; 审校 许娜/艾茂林)

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