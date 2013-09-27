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债券 | 2013年 9月 28日 星期六 00:05 BJT

标题新闻：IMF称意大利今年预算赤字将相当于GDP的3.2%，超过政府设定的2.9%的目标和欧盟3%的上限

IMF：国际货币基金组织

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