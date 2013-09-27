标题新闻：IMF称意大利今年预算赤字将相当于GDP的3.2%，超过政府设定的2.9%的目标和欧盟3%的上限

基金产业：葛罗斯与PIMCO和解，8,100万美元结束两年半缠讼--消息人士
路透纽约3月27日 - 知名债券投资人葛罗斯已与前东家太平洋投资管理公司(PIMCO)就自己当年骤然离开PIMCO的法律诉讼达成和解，和解金额约8,100万美元，结束双方两年半的缠斗戏码。
IMF：国际货币基金组织
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路透纽约3月27日 - 知名债券投资人葛罗斯已与前东家太平洋投资管理公司(PIMCO)就自己当年骤然离开PIMCO的法律诉讼达成和解，和解金额约8,100万美元，结束双方两年半的缠斗戏码。
路透北京3月28日 - 中国山东安丘农商行、成都农村商业银行等最新公布2017年同业存 单发行计划，至此，已有452家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模147,664.5亿元人 民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行
路透上海3月28日 - 此前出现短期融资券违约的中国春和集团日前公告，鉴于经营持续严重困难且无法提供切实可行的增信措施，预计其12春和债 2017年年度利息偿付存在困难。