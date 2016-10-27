意大利中部发生强震 无人员死亡报告

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透罗马10月26日 - 意大利中部广大地区周三发生两次强烈地震，但没有人员伤亡报告。
两次地震相距约两个小时，造成一些老建筑倒塌，包括几座具有历史意义的乡村教堂。当时教堂里面没人。
美国地质调查局(USGS)测定，第二次地震为6.0级，第一次是5.4级。
第一次地震逾三小时后，民防部门主管Fabrizio Curcio表示，只有一人受轻伤。
两次地震的震中都接近Marche地区的Castelsantangelo sul Nera。(完)
(编译 张涛；审校 戴素萍)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。