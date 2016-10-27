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时事要闻 | 2016年 10月 27日 星期四 08:24 BJT

意大利中部发生强震 无人员死亡报告

路透罗马10月26日 - 意大利中部广大地区周三发生两次强烈地震，但没有人员伤亡报告。

两次地震相距约两个小时，造成一些老建筑倒塌，包括几座具有历史意义的乡村教堂。当时教堂里面没人。

美国地质调查局(USGS)测定，第二次地震为6.0级，第一次是5.4级。

第一次地震逾三小时后，民防部门主管Fabrizio Curcio表示，只有一人受轻伤。

两次地震的震中都接近Marche地区的Castelsantangelo sul Nera。(完)

(编译 张涛；审校 戴素萍)

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