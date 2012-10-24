审判地震科学家会令灾害预防评估“瘫痪”--意大利民防总局

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透罗马10月23日电（记者 James Mackenzie）---意大利民防总局（Civil Protection agency）周二称，六名科学家和一名官员因2009年拉奎拉（L'Aquila）地震被判过失杀人，会令意大利的灾害评估和预防工作陷入“瘫痪”。
上述七人因未能对2009年4月6日凌晨发生在拉奎拉市的里氏6.3级地震发出警告，周一被法院判处六年监禁。当时的那场地震造成308人遇难，拉奎拉市成一片废墟。
法院的上述判决引起世界各地的科学家一片愤慨。他们警告称，这种做法会令专业人士对未来发生类似事件的可能性三缄其口。
意大利民防总局称，“可以想象此事对所有这些部门负责人的影响，他们可都是现代民防服务的支柱。”
该局称，这些人获刑不仅会影响地震预测，还会令其他专家不愿就建设安全评估等事项发表看法。
在意大利民防总局发表上述声明前，意大利预防重大风险国家委员会（National Commission for the Forecast and Prevention of Major Risks）的负责人已相继辞职，他们表示法院判决使他们无法继续工作下去。
上述被判刑的七人均为该委员会的成员。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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