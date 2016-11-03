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时事要闻 | 2016年 11月 3日 星期四 09:13 BJT

意大利中部发生规模5.0的浅层地震--美国地质调查局

路透11月3日 - 美国地质调查局(USGS)表示，意大利中部周四早上发生规模5.0地震，在近期强烈地震袭击的同一个地区。

USGS表示，此为浅层地震，深度只有6.2英哩(10公里)，震央在佩鲁贾东南方32英哩(51.5公里)处。(完)

(编译 戴素萍 审校 张若琪)

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