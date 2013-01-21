意大利经济: 意大利央行称国内经济低迷状况或进一步加深

标题新闻：美国两年期公债标售得标利率为12月以来最高，间接投标得标比例为2016年2月以来最大
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路透罗马1月18日 - 意大利央行周五下调意大利经济展望,因信贷紧缩且国际形势低迷令本国经济蒙上阴影.今年2月意大利将举行大选.
意大利央行称,现在其预期该国2013年国内生产总值(GDP)将下降1.0%,去年7月时预估为萎缩0.2%.
央行还警告称,2012年预算赤字与产出之比可能并未降至3%以下,从而使意大利无法走出欧盟的超额预算程序(excessive deficit procedure),尽管意大利总理蒙堤领导的政府已实行了严厉的紧缩措施.
意大利央行在季度经济报告中表示,始于2011年第三季的经济衰退将延续至2013年,而失业率将继续攀升,到2014年将从2011年的8.4%升至12%.这一预估凸显出蒙堤继任者需要面临的经济挑战.
央行的报告对于蒙堤并不是一个积极的讯息.蒙堤将在今年2月24-25日的大选中争取连任,但他所属的中间派联盟支持率落后于Pier Luigi Bersani的中左派,以及前总理贝鲁斯柯尼领导的中右派.
意大利央行预期2013年下半年该国经济仅会有温和且不确定的复苏,2014年经济增长率或仅为0.7%,并表示2012年意大利经济萎缩幅度可能达2.1%.(完)
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路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
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