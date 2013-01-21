意大利经济: 意大利央行称国内经济低迷状况或进一步加深

路透罗马1月18日 - 意大利央行周五下调意大利经济展望,因信贷紧缩且国际形势低迷令本国经济蒙上阴影.今年2月意大利将举行大选.

意大利央行称,现在其预期该国2013年国内生产总值(GDP)将下降1.0%,去年7月时预估为萎缩0.2%.

央行还警告称,2012年预算赤字与产出之比可能并未降至3%以下,从而使意大利无法走出欧盟的超额预算程序(excessive deficit procedure),尽管意大利总理蒙堤领导的政府已实行了严厉的紧缩措施.

意大利央行在季度经济报告中表示,始于2011年第三季的经济衰退将延续至2013年,而失业率将继续攀升,到2014年将从2011年的8.4%升至12%.这一预估凸显出蒙堤继任者需要面临的经济挑战.

央行的报告对于蒙堤并不是一个积极的讯息.蒙堤将在今年2月24-25日的大选中争取连任,但他所属的中间派联盟支持率落后于Pier Luigi Bersani的中左派,以及前总理贝鲁斯柯尼领导的中右派.