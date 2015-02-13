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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 17:07 BJT

意大利数据：第四季GDP持平前季，受疲软内需拖累

路透访查的31位分析师预计，意大利第四季GDP较前季萎缩0.1%，较上年同期下滑0.4%。

经过工作日调整后，意大利2014年全年经济萎缩0.4%，为连续第三年下滑，2013年和2012年分别下滑1.9%和2.3%。(完)

(编译 蔡美珍/杜明霞；审校 徐文焰/王洋)
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